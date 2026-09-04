Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, Mercan Köşk dizisi setleri nerede, Mercan Köşk portakal bahçeleri Adana'da mı, Mersin'de mi, Tarsus'ta mı?

Mercan Köşk dizisi setleri nerede? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Dizinin çekimlerinde Tarsus’taki tarihi Hayyürnisa Konağı da kullanılıyor. Ayrıca hikâyede yer alan bazı Kıbrıs sahnelerinin Tarsus ve İstanbul’daki farklı lokasyonlarda çekildiği belirtiliyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mercan Köşk dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin yer aldığı yapım, güçlü aile bağları, geçmişten gelen sırlar ve hesaplaşmalar etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin çekimleri ise Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor.