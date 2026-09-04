Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, Mercan Köşk dizisi setleri nerede, Mercan Köşk portakal bahçeleri Adana'da mı, Mersin'de mi, Tarsus'ta mı?
ATV’nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Mercan Köşk dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri, Mersin’in tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin atmosferini oluşturan tarihi sokaklar, yapılar ve Çukurova’nın doğal manzaraları ekranlara yansıtılıyor.
Mercan Köşk dizisi setleri nerede? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Dizinin çekimlerinde Tarsus’taki tarihi Hayyürnisa Konağı da kullanılıyor. Ayrıca hikâyede yer alan bazı Kıbrıs sahnelerinin Tarsus ve İstanbul’daki farklı lokasyonlarda çekildiği belirtiliyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mercan Köşk dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin yer aldığı yapım, güçlü aile bağları, geçmişten gelen sırlar ve hesaplaşmalar etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin çekimleri ise Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mercan Köşk dizisinin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılıyor. Dizinin hikayesinde önemli bir yere sahip olan Tarsus, tarihi dokusu ve kendine özgü atmosferiyle yapımın sahnelerine de yansıyor. Çekimlerin Tarsus'ta başlamasıyla birlikte dizide kullanılan mekanlar da izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı.
İlk tanıtımlarda ekrana gelen köşk, çevresindeki geniş topraklar ve iki aile arasındaki geçmişten gelen bağlantılar, dizinin hikayesinin temel unsurları arasında bulunuyor. Tarsus'un tarihi ve doğal dokusu, Mercan Köşk'ün atmosferini destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ SETLERİ NEREDE?
Mercan Köşk dizisi setleri Tarsus'ta farklı noktalarda kuruluyor. Dizinin ana hikayesi Tarsus merkezli ilerlerken, bölgedeki tarihi yapılar, sokaklar ve özel mekanlar çekimlerde kullanılıyor. Bu nedenle diziyi izleyenler, ekranda görülen mekanların gerçek hayatta nerede bulunduğunu da araştırıyor.
Dizinin çekimlerinin Tarsus'ta gerçekleştirilmesi, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerinin de ekranlara taşınmasını sağlıyor. Özellikle hikayenin merkezindeki köşk ve çevresindeki alanlar, dizinin atmosferinin oluşmasında önemli rol oynuyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Mercan Köşk'ün başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani paylaşıyor. Dizide Kubilay Aka Aras Akıncı karakterine, Hafsanur Sancaktutan Cemre Demiray karakterine, Bertan Asllani ise Toprak Mercandağ karakterine hayat veriyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Arslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.
0MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Mercan Köşk, geçmişte yaşanan olayların ve kapanmamış hesapların yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkmasını konu alıyor. Hikayenin merkezinde Cemre'nin kaybolan eşi Asil'i bulmak için kardeşi Mert'le birlikte Tarsus'a gelmesi bulunuyor.
Cemre'nin Tarsus'a gelişi yalnızca kayıp eşinin izini sürmesiyle sınırlı kalmıyor. Bu dönüş, iki aile arasında geçmişten beri devam eden anlaşmazlıkları ve sırları da yeniden ortaya çıkarıyor. Aras ile Toprak arasındaki güçlü bağ ise dizinin dikkat çeken hikaye unsurları arasında bulunuyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ Kİ?
Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Mercan Köşk'ün orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Senaryo ise Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.
Dizinin müziklerini ise Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan bestecilerinden Toygar Işıklı hazırlıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, Tarsus'un atmosferi ve geçmişten gelen sırlar üzerine kurulan hikayesiyle Mercan Köşk'ün yeni sezonda dikkat çeken yapımlardan biri olması bekleniyor.
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