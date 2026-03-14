Portakal Üreticisi : "Çalışıyoruz, Masraf Ediyoruz, Malı Yetiştiriyoruz Piyasası Yok, Satışı Yok"

(ADANA) - Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri portakalın dalında kaldığını, büyük kısmını yere döküldüğünü bazı üreticilerin ise satamadığı için mandalina ağaçlarını kestiğini ifade etti. Bir üretici, "Yetiştiriyoruz, uğraşıyoruz, emek ediyoruz, çalışıyoruz, masraf ediyoruz, malı yetiştiriyoruz piyasası yok, satışı yok. Zarar, hepsi zarar. Allah razı olsun bu sene de şöyle para etti malımız dediğimiz gün olmadı" dedi.

Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bucak ve Acarmantaş Köyü'nde, narenciye üreticileri portakal ve mandalinayı satamadığını, yere döküldüğünü ifade etti.

Bir üretici vatandaş, "Portakal işte böyle görüyorsunuz dibinde telef olanı, zarar göreni. Satılsa bu mal böyle telef olur mu? Malımız para etsin arkadaş. Toplatıyoruz satıyoruz, sattığımızı adama veriyoruz bize bir şey kalmıyor. Bu üretici ne yapacak, terk edecek bu işi. Hurma para ediyordu, millet hurmaya çevirdi bir kısmı onda da piyasayı düşürdüler. Ne edecek bu millet" dedi

"Zarar, hepsi zarar"

Başka bir üretici ise şunları söyledi:

"Mandalinayı ne satması, king mandalinası var dibine döküldü. Doğru düzgün bir para da etmiyor, işçi maliyetini kurtarmıyor. Öbür mandalinalar onlar da aynı şekilde hiçbir şey para etmedi ki. Dökük narenciyeyi şu an 2,5 liraya alıyorlar kilosunu. Portakal da şu an başında duruyor bakalım, Allah'tan bir ihracat diye bir şey olursa kısmet olursa satarız. Dalında şu anda 8 liraya falan gidiyor ama alıcı da yok, hiç kimse yok. Bizi kurtarması için kilosunun 20 lira olması lazım. Limon bu bölgede kalmadı bitti. Bu sene hep genelde zaten döküldü bitti portakal narenciye, satılmayınca alan olmayınca. Geçen sene limon dalında 1 liraydı hatırlıyorum. Yetiştiriyoruz, uğraşıyoruz, emek ediyoruz, çalışıyoruz, masraf ediyoruz, malı yetiştiriyoruz piyasası yok, satışı yok. Zarar, hepsi zarar. Allah razı olsun bu sene de şöyle para etti malımız dediğimiz gün olmadı. Kaç senelerden beri böyle çiftçinin durumu."

Kaynak: ANKA