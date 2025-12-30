Haberler

Yunanistan'da eylem yapan çiftçiler, milletvekili ofislerine portakal, saman ve gübre bıraktı

Güncelleme:
Yunanistan'da çiftçiler, destek ödemelerinin yapılmasını ve üretim maliyetlerinin düşürülmesini talep ederek iktidar partisinin milletvekillerinin ofislerinin önüne portakal, saman ve gübre bıraktı.

Yunanistan'da çiftçiler, iktidar partisi milletvekillerinin ofislerinin önüne protesto amacıyla portakal, saman ve gübre bıraktı.???????

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Tırhala ve Agrinio kentlerinde çiftçiler, destek ödemelerinin yapılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle ay başında başlattığı eylemlerini sürdürüyor.

Çiftçiler, iktidar partisi Yeni Demokrasi milletvekillerinin ofislerinin önüne portakal, saman ve gübre bıraktı.

Noel tatili süresince yol kapatma eylemlerini sürdüren çiftçiler, yılbaşında yol kapama eylemlerini gevşeterek, yeni yılda yeniden yollara dönmeyi planlıyor.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden eylemler kapsamında çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları, havalimanları ve sınır kapılarını traktörleriyle kapatıyor.

Çiftçiler, yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve üretim maliyetlerini düşürecek önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
