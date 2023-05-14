Mudanya Haberleri - Mudanya Haber - Haberler

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Mudanya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mudanya seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mudanya hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

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