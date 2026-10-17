Bursa Mudanya'da denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bir süre etkili olan hortum daha sonra kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı