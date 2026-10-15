BURSA SON DAKİKA! Bursa'da sel mi oldu, hangi ilçelerde sel oldu? Ölü, yaralı var mı?

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Bursa'da 15 Ekim Perşembe günü etkisini sürdüren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mudanya sahilinde deniz taşkını nedeniyle kıyıdaki parke taşları yerinden çıkarken, yağmur sularının taşıdığı çamur Marmara Denizi'ne ulaştı ve denizin rengi değişti. Olumsuz hava koşullarına karşı ekipler kent genelinde çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar Bursa'daki sel ve su baskınlarının hangi bölgelerde etkili olduğunu araştırıyor. Bursa'da hangi ilçelerde sel oldu, can kaybı veya yaralanma yaşandı mı? İşte Bursa'daki son durum…

BURSA'DA SAĞANAK SONRASI DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ!

Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Mudanya sahilinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Karadan gelen sel sularının beraberinde taşıdığı çamur, Marmara Denizi'ne ulaşırken kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü. Özellikle sahil boyunca belirginleşen renk değişimi, yağışın ardından oluşan manzarayla dikkat çekti.

MUDANYA SAHİLİNDE DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bursa genelinde etkili olan yağışlar, Mudanya kıyılarında farklı bir görüntüye neden oldu. Yağmur sularıyla birlikte karadan taşınan çamur denize karışınca kıyıdaki mavi görünüm yerini kahverengi tonlara bıraktı. Sahil boyunca yayılan bulanık su tabakası, denizdeki renk değişimini belirgin hale getirdi.

SEL SULARI ÇAMURU MARMARA DENİZİ'NE TAŞIDI

Yağışın ardından karada biriken suların denize ulaşmasıyla Mudanya sahilinde çamurlu bir görünüm oluştu. Sel sularının taşıdığı çamurun Marmara Denizi'ne karışması, kıyı kesimindeki suyun rengini değiştirdi. Ortaya çıkan görüntüler, Bursa'da etkili olan sağanağın sahil şeridindeki yansımasını gözler önüne serdi.

BURSA'DA YAĞIŞ SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Mudanya kıyılarında denizin kahverengiye dönmesi, yağış sonrası ortaya çıkan en dikkat çekici görüntüler arasında yer aldı. Kıyı boyunca yayılan çamurlu suların oluşturduğu renk farklılığı sahilde gözlemlenirken, denizin mavi ve kahverengi tonlarının bir arada görülmesi dikkat çekti.