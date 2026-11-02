Mudanya'da sağanak mazgalları taşırdı, polis bazı yolları trafiğe kapattı

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, çamurlu su nedeniyle bazı güzergahları araç trafiğine kapatarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Kumyaka Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisindeki mazgallar taştı. Yola ve kaldırımlara taşan yağmur suları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve yolda biriken çamurların temizlenmesi için çalışma başlatırken, polis ekipleri güzergahı araç trafiğine kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı