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Bursa Mudanya'da sahilde bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı

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Bursa Mudanya'da sahilde bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Bursa Mudanya'da sahilde bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde hareketsiz bulunan erkek cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir vatandaşın ihbarıyla gelen ekipler, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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