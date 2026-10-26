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Bursaspor ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Kemal Batmaz zatürreyle entübe edildi

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Bursaspor ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Kemal Batmaz zatürreyle entübe edildi
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Bursaspor ve Milli Takım'da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, Mudanya Devlet Hastanesi'nde zatürre nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Durumu ağır olan Batmaz için yakınları Bursaspor camiası ve sevenlerinden dua istedi.

Bursaspor ve Milli Takım'da uzun süre forma giyerek Türk Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz zatürre teşhisi ile kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Cuma akşamı evinde rahatsızlanan Batmaz ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre olması sebebiyle yoğun bakıma alınan Batmaz entübe edildi. Durumu ağır olan Batmaz için yakınları Bursaspor camiasından ve sevenlerinden dua istedi.

Kemal Batmaz kimdir?

1 Eylül 1954 doğumlu eski milli futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, Bursaspor altyapısında yetişti. 1968-1978 yılları arasında Bursaspor'da oynadı ve ligde 124 maça çıktı. 1978-1981 yıllarında Beşiktaş forması giydi. 1982 yılında futbolu bıraktı. Türkiye U18, U21 ve A Milli Takımı'nda görev aldı; toplam 17 kez milli forma giydi. Teknik direktörlük kariyeri Futbolculuğun ardından Bursaspor'da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Batmaz, Bursa futbol camiasında, Bursaspor'un yetiştirdiği önemli isimlerden ve kulübün efsane futbolcularından biri.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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