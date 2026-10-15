İDO seferleri iptal mi, 15 Ekim Perşembe bugün vapur seferleri iptal mi?

15 Ekim Perşembe bugün vapur seferleri iptal mi sorusunun yanıtı netlik kazandı. İstanbul ve Bursa'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, deniz ulaşımını da doğrudan etkiledi. Bir gün önce de bazı seferlerini iptal eden BUDO ve İDO, perşembe günü için de olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde değişikliğe gitti. BUDO ve İDO'nun iptal ettiği seferler hangileri, Şehir Hatları vapurları çalışıyor mu? Tüm detaylar haberimizde…

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Evet. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun Mudanya Güzelyalı Mahallesi'ndeki Feribot İskelesi'nden Yenikapı ve Kadıköy'e gerçekleştirdiği sabah seferleri yapılmayacak. Şirket ayrıca Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu- Bursa güzergâhındaki seferin de iptal edildiğini duyurdu.

15 EKİM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa, İstanbul ve Armutlu arasındaki karşılıklı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. BUDO'nun 15 Ekim Perşembe günü iptal ettiği seferler şöyle:

07.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14 EKİM'DE DE SEFERLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Deniz ulaşımındaki aksamalar 14 Ekim Çarşamba günü başlamıştı. BUDO, çarşamba günü Mudanya-Kabataş hattında 16.00, 16.30, 19.00 ve 19.30 seferlerini iptal etmişti. İDO ise aynı gün 17.35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, 18.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 18.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerini gerçekleştirmemişti.

ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları, 14 Ekim Çarşamba günü hava koşulları nedeniyle bazı iskele uğramalarında değişikliğe gitmişti. Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatlarında Sütlüce iskelesine uğranmamış, Arnavutköy-İstinye ile Çengelköy-İstinye hatlarında ise Kandilli iskelesine yapılan uğramalar iptal edilmişti. Şehir Hatları'nın 15 Ekim Perşembe günü için yapacağı güncel duyurular, hava koşullarının seyrine göre değişiklik gösterebilir. Vapurla seyahat edecek yolcuların, iskeleye gitmeden önce Şehir Hatları'nın resmi kanallarını kontrol etmesi öneriliyor.

SEFERLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, deniz ulaşımında güvenlik risklerini artırdı. Meteoroloji'nin uyarılarına göre İstanbul'da fırtına uyarısı 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e kadar geçerliliğini koruyor. Bursa Valiliği de özellikle Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa çevresinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Deniz otobüsü işletmeleri, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla bu süreçte sefer iptallerine gitti.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde ciddi olumsuzluklara yol açtı. Yetkililerin açıklamasına göre ekiplere 2 bin 518 ihbar ulaşırken, yaklaşık 8 bin personel sahada görev yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a inmesi planlanan 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da ise 15 Ekim Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Deniz yoluyla seyahat etmeyi planlayan yolcuların, yola çıkmadan önce BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarındaki güncel sefer duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak gün içinde yeni iptal ya da sefer düzenlemeleri yapılabiliyor. Bilet sahibi yolcular, iptal edilen seferlere ilişkin iade ve değişiklik işlemleri için ilgili şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir.