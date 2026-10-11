Bursa Mudanya'da 1,55 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı

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Bursa'da sokak aralarında hızlı araç kullandığı ve el freni çekerek tehlikeli hareketler yaptığı iddia edilen sürücü, 1,55 promil alkollü çıktı. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak aralarında hızlı şekilde ilerleyen ve el freni çekerek tehlikeli hareketler yaptığı öne sürülen 34 DNU 585 plakalı otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Bir kahvehanenin önünde bulunan vatandaşlar, aracın bir çocuğa çarpma tehlikesi oluşturduğunu öne sürerek otomobilin peşinden koştu. Araca yetişemeyen vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Polis merkez'in önünde durduruldu

İhbar üzerine otomobil, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güzelyalı Ek Hizmet Binası önünde durduruldu. Sürücü G.S., ekipler tarafından polis merkezine götürülürken aracın arkasından gelen kalabalığın tepkisi üzerine bölgede gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, sürücüyü güvenlik amacıyla karakola aldı.

Yasal sınırın 3 katından fazla alkollü çıktı

Yapılan alkol kontrolünde sürücü G.S.'nin 1,55 promil alkollü olduğu belirlendi. Hususi otomobiller için 0,50 promil olan yasal sınırın 3,1 katı seviyesinde alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından polis merkezinden çıkan G.S.'nin elleri cebinde yürüyerek dışarı çıkması dikkat çekti. Otomobilinin başında bir yakınının aracı teslim almasını bekleyen sürücü, bu sırada aracının içinde oturarak çay içti. Elindeki çay bardağını bırakmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kimsenin canını tehlikeye atmam

İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan sürücü, alkollü araç kullandığı için üzgün olduğunu belirterek, "Vallahi yaşamım boyunca ilk kez" dedi.

İnsanların üzerine araç sürdüğü ve bir çocuğa çarpma tehlikesi oluşturduğu iddialarını reddeden sürücü, "İnsanların üzerine araç sürmedim. Vallahi sürmedim, billahi sürmedim. Ben asla kimsenin canını tehlikeye atmam" ifadelerini kullandı.

Alkollü araç kullandığı için özür dileyen sürücü, "Her yaşananlar için ben vallahi billahi kimsenin canına kastetmedim. Çok özür dilerim" diye konuştu.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan sürücünün otomobili, bir yakınına teslim edilerek polis merkezinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı