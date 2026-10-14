Haberler

BUDO, fırtına beklentisi nedeniyle Mudanya-Kabataş hattında 4 seferi iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları ve fırtına beklentisi nedeniyle 4 seferini iptal etti. Duyuruya göre saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi