Bursa Mudanya'da lodosta 20 dakika arayla devrilen iki ağaç kaldırıldı

Bursa Mudanya'da lodosta 20 dakika arayla devrilen iki ağaç kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağacın devrilmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri devrilen ağaçları kepçeyle kamyonlara yükleyerek kaldırdı.
İKİ AĞAÇ 20 DAKİKA ARAYLA DEVRİLDİ
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kepçeyle kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.
Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı