Bursa Mudanya'da Halk Eğitim Merkezi'nde tavan sıvası döküldü, 2 kadın yaralandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde tavan sıvasının dökülmesi sonucu 2 kadın hafif yaralandı.

Olay, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandan sıva parçaları düştü. O sırada binada bulunan 2 kadın, düşen parçaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı