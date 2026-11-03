Bursa Mudanya'da Halk Eğitim Merkezi'nde tavan sıvası döküldü, 2 kadın yaralandı

Bursa Mudanya'da Halk Eğitim Merkezi'nde tavan sıvası döküldü, 2 kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında tavan sıvası döküldü, 2 kadın hafif yaralandı. Yaralı kadınlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde tavan sıvasının dökülmesi sonucu 2 kadın hafif yaralandı.
Olay, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandan sıva parçaları düştü. O sırada binada bulunan 2 kadın, düşen parçaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.