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Bursa Mudanya'da lodos ağaçları devirdi, sahilde masa ve sandalyeler savruldu

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Bursa Mudanya'da lodos ağaçları devirdi, sahilde masa ve sandalyeler savruldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos ağaçları devirdi, sahildeki lokantaların masa ve sandalyeleri savruldu. Yumurtatepe Caddesi'nde sac paneller devrilirken, 103. Sokak'ta kayalıktan kopan parçalar yola düşünce araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri sürüklendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini artıran lodos, özellikle Halitpaşa Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yumurtatepe Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat alanlarını çevreleyen sac güvenlik panelleri devrildi. Sahil kesiminde ise bazı lokantaların masa ve sandalyeleri rüzgarın etkisiyle savruldu.

Öte yandan, 103. Sokak'ta bulunan kayalıktan kopan kaya parçaları yola düştü. Yola savrulan kaya parçaları nedeniyle güzergahı kullanan minibüs ve diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetli lodos ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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