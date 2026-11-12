Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mudanya'da bariyerlere çarpan otomobilin çekicisine araç çarptı, sürücü kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da bariyerlere çarpan otomobilin çekicisine araç çarptı, sürücü kaçtı Haber Videosunu İzle
Bursa Mudanya'da bariyerlere çarpan otomobilin çekicisine araç çarptı, sürücü kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mudanya'dan Bursa yönüne giden otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Kaza yapan aracı kaldırmak için çağrılan çekiciye başka bir otomobil çarptı; sürücüsü kaçarken araçlarda maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kent merkezi yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kaza sonrası aracı kaldırmak için olay yerine gelen çekiciye başka bir otomobil çarptı. Çekiciye çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Geçit Mahallesi'nde hızlı tren hattının altındaki kavşak yakınlarında meydana geldi. Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, Geçit-Mudanya istikametinde durabildi. Kaza yapan aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Aracı yüklemek üzere çalışma yapan çekiciye, bu sırada başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Yaşanan iki ayrı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
Bella Hadid 5,5 milyon dolara ev aldı! Evin geçmişi şaşırttı

Ünlü model servet ödedi! Yeni evi olay oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadde ortasında korku dolu anlar kamerada! Hepsi çocuğa saldırdı, aralarında pitbull da vardı

Cadde ortasında korku dolu anlar! Küçük çocuğa böyle siper oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele var

MİT Başkanı Kalın, Barzani ile görüştü! Masada kritik başlık

İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi

İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri'nin samimi anları

Antalya'da iki liderin samimi anları! El ele yürüdüler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti30

Fatma Betül kadar kazanan bir isim daha! Sevk yazısında ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı'ndaki tatbikatta yükselen alevler vatandaşlara 112'yi arattı

Görüntü Atatürk Havalimanı'ndan! Gören 112'yi arattı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray efsanesine son görev! Vasiyeti yerine getirildi