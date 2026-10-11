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SoloTürk, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümünde Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

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SoloTürk, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümünde Bursa'da gösteri uçuşu yaptı
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SoloTürk, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü kapsamında Bursa Mudanya'da gösteri uçuşu yaptı. Mütareke Meydanı üzerinde 20 dakika süren gösteriyi binlerce kişi izledi, akrobasi hareketleri alkış aldı.

MUDANYA Mütarekesi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yaptı. Gösteri yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan ekibi SoloTürk'ün, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesi semalarında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Mütareke Meydanı üzerinde yapılan gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Binlerce kişinin izlediği ve yoğun ilgi gören SoloTürk'ün akrobasi hareketleri, büyük alkış aldı. Gösteriyi izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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