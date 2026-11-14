Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mudanya'da lodos güvenlik panellerini devirdi, kaya parçaları yola savruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da lodos güvenlik panellerini devirdi, kaya parçaları yola savruldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Mudanya'da etkili olan lodos, güvenlik panellerini devirdi ve kayalıktan kopan parçaları yola savurdu. Şükrüçavuş Mahallesi'nde çınar dalları Şükrüçavuş İlkokulu duvarı kenarındaki otomobilin üzerine düştü; araç hasar gördü, dallar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos, farklı noktalarda hasara neden oldu.

Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde etkisini artıran lodos nedeniyle güvenlik panelleri devrildi. Aynı mahallede 103. Sokak'ta bulunan kayalıktan kopan kaya parçaları yola savruldu.

Şükrüçavuş Mahallesi'nde çınar ağacının kurumuş dalları Şükrüçavuş İlkokulunun bahçe duvarı kenarına park edilen otomobilin üzerine düştü Araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin üzerine düşen dalları kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından araç bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Londra Belediye Başkanı İstanbul'da cuma namazı kıldı! Ayasofya isteği dikkat çekmişti

Londra'nın Müslüman başkanından cuma sürprizi! Namazını burada kıldı

Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi

Kasap denetiminde mide bulandıran manzara
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Niğde’de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

Okulda korkunç olay! Küçük kız hastanelik oldu
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı