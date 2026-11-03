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Bursa Mudanya'da operasyonda yakalanan 5 hükümlü mahkemece tutuklandı

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Bursa Mudanya'da operasyonda yakalanan 5 hükümlü mahkemece tutuklandı
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 hükümlü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları çerçevesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ile 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.V. ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. da gözaltına alındı.

Yakalanan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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