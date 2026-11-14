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Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve İDO 9 seferi iptal etti

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Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve İDO 9 seferi iptal etti
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Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve İDO'nun 14 Kasım 2026'da planlanan toplam 9 seferi iptal edildi. BUDO Mudanya-Kabataş ve Armutlu hatlarında 8 seferi iptal ederken İDO'nun 08.30 seferi de yapılamayacak; yolculara resmi sitelerden güncel bilgi kontrolü önerildi.

Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İDO ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen BUDO seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal edilen seferi:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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