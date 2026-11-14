Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve İDO 9 seferi iptal etti

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Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İDO ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen BUDO seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal edilen seferi:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı