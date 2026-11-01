Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mudanya'da balkon yangınında 2 itfaiye eri ve 2 kişi dumandan etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudanya'da balkon yangınında 2 itfaiye eri ve 2 kişi dumandan etkilendi Haber Videosunu İzle
Mudanya'da balkon yangınında 2 itfaiye eri ve 2 kişi dumandan etkilendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin 4. katındaki balkonda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle daireye sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, dairedeki 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin 4. katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin daireye sıçraması önlenirken, 2 itfaiye eri ve evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, alevlerin dairenin içerisine sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında dairede bulunan 2 kişinin de dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

Mithat Sancar duyurdu! Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki adresi değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık

Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı! Bilanço ağır
Cezalar devam ediyor! TFF'den Asen Albayrak'a bir kötü haber daha

Hakem Asen Albayrak'a bir şok daha
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular

Akaryakıt zammı sonrası fiyat tabelaya sığmadı! Bakın nasıl çözdüler
Mantar toplamak için ormana gitti, bozayının saldırısına uğradı!

Bir anda ağaçların arasından çıktı! Yaşlı adam gözünü hastanede açtı

Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor

Ünlü komedyen hastalığını ilk kez açıkladı! Eşi bile yetişemiyor