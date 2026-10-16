Olumsuz hava koşulları BUDO'nun yarınki 12 seferini iptal ettirdi

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA