Olumsuz hava koşulları BUDO'nun yarınki 12 seferini iptal ettirdi

Olumsuz hava koşulları BUDO'nun yarınki 12 seferini iptal ettirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun yarın planladığı 12 sefer iptal edildi. İptaller, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) seferlerinin çeşitli saatlerini kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) seferleri yapılamayacak.
Ayrıca 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.