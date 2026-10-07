Haberler

Bursa Mudanya'da öğrencilerin bulunduğu okul önünde servis şoförleri kavgaya tutuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da öğrencilerin bulunduğu okul önünde servis şoförleri kavgaya tutuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir okul önünde servis şoförleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin bulunduğu çevrede yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, görüntülerde tarafların birbirine fiziki müdahale ettiği görüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir okul önünde servis şoförleri arasında kavga çıktı.

Mudanya Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcı karşısına çıktı
Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı

Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı
Gizli program yalanıyla devleti soydu! CIA yöneticisinden 195 milyon dolarlık vurgun

Gizli program yalanıyla devleti soydu! Aldığı para akla hayale sığmaz