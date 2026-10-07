Bursa Mudanya'da öğrencilerin bulunduğu okul önünde servis şoförleri kavgaya tutuştu

Bursa Mudanya'da öğrencilerin bulunduğu okul önünde servis şoförleri kavgaya tutuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir okul önünde servis şoförleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin bulunduğu çevrede yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, görüntülerde tarafların birbirine fiziki müdahale ettiği görüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir okul önünde servis şoförleri arasında kavga çıktı.
Mudanya Güzelyalı Atatürk Ortaokulu önünde servis şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı