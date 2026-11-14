BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferini iptal etti

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08.00 ile 13.00 arasındaki 8 sefer iptal edildi. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) hatlarındaki bu seferler yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.