BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattında 4 seferini iptal etti

BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattında 4 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 4 seferini iptal etti. İnternet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA