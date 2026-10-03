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BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattında 4 seferini iptal etti

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BUDO, olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 4 seferini iptal etti. İnternet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
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