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Bursa Mudanya'da eşini markette bıçaklayan sanığın tutukluluğu sürdü

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde boşandığı eşini çalıştığı markette bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde boşandığı eşini çalıştığı markette bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sait E, müşteki M.E, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları katıldı.

M.E, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın hiçbir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Pişman olduğunu söyleyen Sait E, şöyle konuştu:

"Ben deli değilim. Geçen celse bazı şeyleri ifade edemedim. Öldürmek isteseydim çok rahat öldürebileceğim yerler varken kamera kaydının olmadığı, tanıkların bulunmayacağı bir yerde yapmak varken neden markette öldüreyim. Ben markete kendisiyle konuşmak için gitmiştim ancak kendisi beni görüp bağırdığı için bir anlık korkuyla hareket ettim."

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl kasım ayında Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana gelen olayda, markette kasiyer olarak çalışan M.E. (31), iş yerine gelen boşandığı eşi Sait E. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Sait E, yanında getirdiği bıçakla M.E'yi bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan ve Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu'na giden şüpheli, burada polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söylemişti. Ekiplerce gözaltına alınan Sait E, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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