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Bursa Mudanya'da motosikletlinin ölümüyle ilgili davada sanığın tutukluluğu sürüyor

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl temmuzda otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, duruşmada tahliye talebinde bulundu. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bahadır Ü. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Bahadır Ü, olayda kastının olmadığını belirterek, "Kazadan dolayı ben de çok üzgünüm. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Müvekkilinin kazadan sonra hemen durduğunu ve 112'yi aradığını aktaran sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Geçen yıl temmuz ayında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Işıklı Köy Caddesi'nde meydana olayda, Bahadır Ü'nün kullandığı 16 BBC 457 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Cengiz yönetimindeki 16 BKB 430 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Yola savrulan Cengiz ağır yaralanmış, Bahadır Ü. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mehmet Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, hakkında dava açılan Bahadır Ü. ise ara kararla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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