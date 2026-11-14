Bursa deprem bölgesi mi, fay hattı var mı? Bursa'da en büyük deprem ne zaman oldu?

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Bursa, Türkiye'de deprem tehlikesi yüksek illerden biri. 1996 tarihli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda il birinci derece deprem bölgesindeydi. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yeni haritada derece sistemi kaldırıldı. Kentten Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu geçiyor ve 14 Kasım 2026 sabaha karşı Gemlik Körfezi'nde AFAD'ın 3,9 olarak ölçtüğü deprem, soruyu yeniden gündeme getirdi.

BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Evet, ama "deprem bölgesi" ifadesi resmî olarak geride kaldı. Türkiye Deprem Tehlike Haritası 18 Mart 2018'de Resmî Gazete'de yayımlandı ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. AFAD'ın açıklamasına göre yeni harita illere ya da bölgelere derece vermiyor; deprem tehlikesini koordinat bazında, en büyük yer ivmesi değerleriyle gösteriyor. Eski haritada Bursa, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi merkez ilçeleriyle birlikte birinci derece bölgede yer alıyordu.

BUGÜN BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre 14 Kasım 2026 Cumartesi saat 03.43'te Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üssü Mudanya'ya yaklaşık 6,4 kilometre uzaklıktaydı, derinliği 13,65 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi aynı depremi 3,8 büyüklüğünde kaydetti. Sarsıntı Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

BURSA'DA FAY HATTI VAR MI?

Evet. Bursa, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde bulunuyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) diri fay verilerine dayanan kaynaklarda il sınırları içinde Bursa, Gemlik, Zeytinbağı-Mudanya, Çalı, Uluabat, Orhaneli ve Barakfakih fayları sayılıyor. Fayların konumu, MTA'nın yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası'nda görülebiliyor.

BURSA'DA EN BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Kentte bilinen en yıkıcı depremler 1855'te yaşandı. 28 Şubat 1855'teki deprem ve 11 Nisan 1855'teki ikinci büyük sarsıntı Bursa'da ağır yıkıma yol açtı; Emir Sultan Camii bu depremlerden sonra yeniden yapıldı. O yıllarda ölçüm cihazı olmadığı için büyüklükleri kesin olarak bilinmiyor, araştırmalarda 7 civarında olduğu tahmin ediliyor.

OTURDUĞUM YERİN DEPREM TEHLİKESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AFAD'ın tdth.afad.gov.tr adresindeki Türkiye Deprem Tehlike Haritası uygulamasında bir noktanın konumu seçilerek o yerin yer ivmesi değerleri sorgulanabiliyor. Bu değerler, yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımında esas alınıyor.