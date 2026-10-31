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Bursa Mudanya'da motosiklet yola çıkan 9 yaşındaki çocuğa çarptı, çocuk yaralandı

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Bursa Mudanya'da motosiklet yola çıkan 9 yaşındaki çocuğa çarptı, çocuk yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa Mudanya'da motosiklet yola çıkan 9 yaşındaki çocuğa çarptı, çocuk yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki motosiklet, araçların arasından yola çıkan 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Yüzünde kanama olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ne paralel uzanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOE plakalı motosikletin sürücüsü M.K., seyir halindeyken araçların arasından aniden yola çıkan 9 yaşındaki M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde kanama olduğu öğrenilen yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı kontrolde alkollü olmadığı belirlenen sürücü M.K., ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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