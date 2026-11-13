BUDO'nun olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 seferi iptal edildi

BUDO'nun olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 seferi iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 seferi iptal edildi. İptal edilen seferler Mudanya-Kabataş ve Armutlu-Kabataş hatlarında planlanan sabah ve öğleden sonraki bazı tarifeleri kapsıyor.
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)"