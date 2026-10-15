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Bursa Mudanya'da fırtına dalgaları kordonu aştı, parke taşları metrelerce sürüklendi

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Bursa Mudanya'da fırtına dalgaları kordonu aştı, parke taşları metrelerce sürüklendi
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Bursa Mudanya'da fırtına ve sağanakla oluşan dev dalgalar sahili dövdü; deniz suyu kordonu aşarak caddeye ulaştı. Dalgalar parke taşlarını metrelerce sürükleyip koruma demirlerini kopardı; belediye ekipleri tıkanan mazgallarda tahliye çalışması yürüttü.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle sahilde oluşan dev dalgalar, sahili dövdü. Kıyı şeridi sular altında kalırken, kordon boyunca hasar meydana geldi.

Akşam saatleri ilçenin Tirilye Mahallesi'nde şiddetini artıran fırtınayla birlikte denizde oluşan dev dalgalar kışı şeridini dövdü. Kordon boyunu aşan dalgalarla deniz suyu caddeye ulaştı. Dalgaların etkisiyle kordon boyunca bulunan parke taşları yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi. Sahildeki koruma demirleri de yerinden koptu. Sağanağın etkili olduğu bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekipler, yağış nedeniyle tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yürüttü. Bölgede sağanak devam ederken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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