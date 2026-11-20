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BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla atıp yan devrildi, sürücüler ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halindeki 16 JD 185 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı sırada 16 AZH 595 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atıp yan devrilen 16 JD 185 plakalı otomobilin sürücüsü, emniyet kemerini keserek araçtan çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale edilirken, araçlar da çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı