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Mudanya'da sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek ölü bulundu

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Mudanya'da sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek ölü bulundu
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Mudanya Ömerbey Mahallesi'nde sahil bandında hareketsiz yatan 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan ceset, kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında, saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, kıyıda hareketsiz halde yatan birini gördü. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan, 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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