Mudanya'da sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek ölü bulundu

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki sahil bandında, saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, kıyıda hareketsiz halde yatan birini gördü. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan, 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı