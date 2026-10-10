Bursa Mudanya'da balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Bursa Mudanya'da balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin içine sıçramadan söndürüldü. Hasanbey Mahallesi'ndeki yangında balkonda soğutma çalışması yapıldı.
Bursa'da bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin içine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin balkonunda aniden yükselen alevler kısa sürede balkonu sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Alevler evin içine sıçramadan söndürülürken, balkonda soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı