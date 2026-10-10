Haberler

Bursa Mudanya'da balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin içine sıçramadan söndürüldü. Hasanbey Mahallesi'ndeki yangında balkonda soğutma çalışması yapıldı.

Bursa'da bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin içine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin balkonunda aniden yükselen alevler kısa sürede balkonu sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Alevler evin içine sıçramadan söndürülürken, balkonda soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına

Bir açıldı pir açıldı! Zirvenin yeni sahibi o!
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonunda 39 şüpheliden 22'si tutuklandı

8 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı! Çok sayıda tutuklama
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Vicdanları yaralayan kararla ilgili geri adım

Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı

Dünyanın gözü bu savaşta! Havalimanında peş peşe patlamalar
Trump: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi

Trump, Zelenski'nin kalemini kırdı! Savaşın seyrini değiştirecek çağrı
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

AK Parti'ye mi katılıyor? Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü