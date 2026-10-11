SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği uçuşu binlerce kişi ilçe sahilinde izleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Bursa'nın Mudanya ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Mudanya Belediyesi tarafından organize edilen Mudanya Mütarekesinin 104. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri uçuşunu binlerce kişi takip etti.
Gösteri uçuşunu izlemek için ilçe sahilinde bir araya gelenler, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA