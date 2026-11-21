BURSA'nın Mudanya ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan 356 yıllık kırsal Dereköy Mahallesi'nde kadınlar, hayatın her alanında aktif rol alıyor. 1670 yılında kurulan mahallenin ilk kadın muhtarı Meral Yener (38), ATV'sine binip, esnafı, üreticiyi ve yaşlıları tek tek ziyaret ederken, her sabah 4 kilometre uzaktaki evinden mahalledeki kahveye gelen Fatma Yiğit (54) ocağın altını yakıyor. 20 kovanla arıcılık yapan Saniye Durgut (57) ise yıllık 350 kilo bal üretip, satıyor.

Rum Ortodoks kilisesi, mübadele geçmişi ve asırlık zeytin ağaçlarıyla tanınan Mudanya ilçesine bağlı 525 nüfusa sahip kırsal Dereköy Mahallesi'nde kadınlar hayatın her alanında aktif rol alıyor. 17'nci yüzyılda kurulan ve Kadı Sicilleri'ndeki 1670 yılına ait vergi kayıtlarında 'Kafir Yenicesi nam-ı diğer Dere' 1692 tarihli arşiv belgesinde de 'Karye-i Dere' olarak kayda geçirilen Dereköy'ün ilk kadın muhtarı olan Meral Yener, işlerini hallettikten sonra ATV'sine binip, esnafı, üreticiyi ve yaşlıları tek tek ziyaret ediyor. Yol, su ve elektrik gibi altyapı sorunlarının yanı sıra mahalledeki sosyal ihtiyaçlara da koşan Meral Yener'in telefonu gün boyu susmuyor. Yener, mahalledeki kadınların ekonomik hayata doğrudan katılmasını en büyük önceliği haline getirerek, üretici kadınların ürünlerini aracı olmadan tüketiciyle buluşturması için çalışıyor. Cami derneği başkanlığını da üstlenen ve imece usulüyle mahalle camisinin tadilatını başlatan Meral Yener, mahalleye kazandırdığı ekmek bayisi sayesinde de çevre mahallelerden gelenlerin de uygun fiyatlı temel gıdaya ulaşmasını sağlıyor.

Meral Yener, "Köyüme yapmış olduğum en güzel icraatlardan bir tanesi BESAŞ bayii getirmek oldu. İnsanlar burada ucuz ekmekten tut, peynirinden, sütünden, yoğurdundan birçok gıdaya ulaşma şansı oluyor. Civar köylerin hepsi de merkez köy olarak buraya alışverişe geliyor. Mudanya köylerinde bir tek bayii Dereköy'de var. Bu da farkımız diyelim" diye konuştu.

Yener'in, muhtarlık binasında sürekli hazır tuttuğu tekerlekli sandalye ise yürüme güçlüğü çeken ve hastaneye gitmesi gereken yaşlılara tahsis ediliyor.

SÜT İLE PEYNİR SATTIĞI MAHALLENİN KAHVECİSİ OLDU

Muhtar Meral Yener'in girişimleriyle yıllarca erkekler tarafından işletilen mahalle kahvehanesini Fatma Yiğit devraldı. Mudanya'nın Mirzaoba Mahallesi'nde yaşayan Yiğit, her sabah güneş doğarken ATV'sine atlayıp, yaklaşık 4 kilometre yol katederek Dereköy'e gelip, kahvehaneyi açarak sobayı yakıp çayı demliyor. Yiğit, gün içinde de mahalleliye çayın yanı sıra karadut, adaçayı, kekik ve limon gibi doğal içecekler ikram ediyor. Daha önce süt, peynir ve yoğurt üreterek köyde satış yaptığı için mahallelinin yakından tanıdığı Fatma Yiğit'e eşi Hasan Yiğit de (55) yardım ediyor.

'KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYIN'

Kendi emeğiyle kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fatma Yiğit, en büyük destekçisinin ise muhtar Meral Yener olduğunu belirtip, "Dağda hayvancılık yapıyorduk biz. Hem koyun hem inek. Sütü gelip, burada Dereköy'de satıyorduk. Peynir de yapıyordum, satıyorduk burada. Bir iş düşünüyorduk, kahvenin satılacağını söylediler. Meral Hanım bizi çağırdı, her konuda arkanızdayım dedi. Meral'in desteğiyle buraya geldim. Dışarıdan gelen bütün çalışanlar gelip, hep burada yiyip, içiyorlar. Hep Meral'in desteğiyle. Gelen tüm kadınlara da söylüyorum. Kimseye muhtaç olmayın, eşinize yük olmak istemiyorsanız çalışın, alnınızın teriyle kendi paranızı kazanın. 'Erkek çalışıyor ben evde oturayım' demesinler. 'Kocam getirsin de ben yiyeyim' demesinler. Kendisi çalışırsa istediği her şeyi alır" ifadelerini kullandı.

'BEN ÇAYLARI DOLDURUYORUM, EŞİM TAŞIYOR'

Fatma Yiğit, bir gününü ise şu sözlerle anlattı:

"Sabah 6'da geliyoruz, 06.30 oluyor bazen. Sobayı yakıyoruz, çayımızı demliyoruz. Sütümü ısıtıyorum. Müşteriye hazır hale geliyor. Kimisi ben geldiğimde gelmiş oluyor sabah erkenden süt içenler. Servisini yapıyorum. Cumartesi-pazar çok yoğun oluyor. Bisikletli gruplar oluyor. Hafta arası da yabancı müşterilerimiz çok oluyor. Daha önce o kadar kalabalık olmuyordu ama bu sefer kadın muhtar olduğu için bir de kahveci kadın olduğu için daha yoğun oluyor. Gelenlerin çoğu temizliğe bakıyor. Eşimle beraber çalışıyorum. Ben çayları koyuyorum, o taşıyor. Onu yetişemediği yer de ben de servis yapıyorum. Dışarıya esnafa da veriyorum."

KÖY MEYDANINDAN GEÇEMEYEN KADINLAR, ARTIK EŞİYLE KAHVEDE OTURUYOR

Kadın girişimcilere her zaman destek olacağını belirten muhtar Yener, "Özellikle bir kadın işletmeci, bir kadın muhtar olarak kadınların her zaman kendi ayakları üzerinde durması, kendine güvenmesi, çalışması önemli. Köy yerlerinde eskiden kadınlar kahve meydanından bile geçemez haldeyken, tarihinde ilk seçilen kadın muhtar olarak birtakım şeylere el attık. Kadın kahveci, köylerde ilk bizde var. Kadın kahveciyi, kadın muhtarı görünce şaşırıyorlar. Artık dışarından kadınlarımız da eşleriyle gelip, çay içip, sohbet ediyor. 'Ayıptır' algısını kırdık. Kadınlarımızla ilgili daha güzel şeylere öncü olmak bizim boynumuzun borcu olur" dedi.

YILDA 350 KİLO BAL ÜRETİYOR

Dereköy'de sabahın erken saatlerinde yola koyulan bir diğer isim Saniye Durgut. Eşi zeytincilikle uğraşırken, arıcılığı tek başına üstlenen 3 kız çocuğu annesi, bir kovanla başladığı arıcılıkta bugün 20 kovana ulaştı. Günün ilk ışıklarıyla ATV'sine binip mahalle merkezine 2 kilometre uzaklıktaki bölgeye giden Durgut, koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanlarının bakımını büyük bir titizlikle yapıyor. Saniye Durgut, yılda iki kez hasat gerçekleştirip sezona göre ortalama 350 kilogram bal elde ederek, ürünlerini yakın çevresinin yanı sıra Dereköy'de düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde kurulan stantlarda doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

'ARILARLA UĞRAŞMAK BANA HOBİ GİBİ GELİYOR'

Üretimin sürdürülebilirliği için devlet desteğinin önemine dikkat çeken Durgut, muhtarlığın sağladığı pazarlama desteğinin de kendilerine güç verdiğini belirterek, "Eşim zeytin çiftçisi. Benim arılarımla ilgilenmiyor, ben kendi kendime ilgileniyorum. Kendim uğraşıyorum. Bir kovanla başladım, şimdi 20 kovanım var. Arıları çok seviyorum, onlarla uğraşmak bana hobi gibi geliyor. Severek uğraşıyorum. Bal üretiyorum. Yılda 2 defa bal alıyorum. 300-350 kilogram bal çıkıyor. Eşe, dosta, akrabalara satıyorum. Allah razı olsun muhtarımdan. Muhtarım da destek oluyor. Pazarlamasında destek oluyor, satışını yapıyor. Şenlikler oluyor, Hıdırellez şenliği gibi, oraya stant kurup, orada da satışlarını yapıyorum" diye konuştu.

'BİR KADIN OLARAK, KADINI DESTEKLEMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Saniye Durgut'un mahallede arıcılıkla uğraşan tek kişi olduğuna dikkat çeken muhtar Yener ise Dereköy'ün kadınların sesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Saniye ablam, köyümüzde hem çiftçi hem emekçi bir ablamız. Bu köyde arıcılıkla uğraşan tek insan. Birçok konuda da aktif bir insan. İstişarelerde bulunuyoruz. Kendisiyle şahsım adına gurur duyuyorum. Kadının sesi, kadının gücü dediğim zaman köyümde gerçekten akla gelen ilk isimlerden biri benim için. Bir kadın olarak, bir kadını desteklemek çok önemli. Kendisi üretiyor emek veriyor. Biz duyuruyoruz satışı olması için. Kadına destek olması için katkı sağlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı