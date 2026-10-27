Bursa Mudanya'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu, 55-60 yaşında değerlendirildi

Bursa Mudanya'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu, 55-60 yaşında değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri ekipleri sevk edildi; ceset kimlik ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.
Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı