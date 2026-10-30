Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mudanya'da sahile inen yaban domuzu uyuşturucu iğneye rağmen yoluna devam etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da sahile inen yaban domuzu uyuşturucu iğneye rağmen yoluna devam etti Haber Videosunu İzle
Bursa Mudanya'da sahile inen yaban domuzu uyuşturucu iğneye rağmen yoluna devam etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sahile kadar indi ve iddiaya göre alkol alan bir vatandaşla karşılaştı. Veteriner ekiplerinin akşam saatlerinde yaptığı uyuşturucu iğneye rağmen kısa süre baygınlık yaşayan domuz, ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yiyecek arayışına çıkan yaban domuzu sahile kadar indi. İddiaya göre sahilde alkol alan bir vatandaşla karşılaşan domuz, kısa süreli şaşırırken yaşarken çevredeki vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Akşam saatlerinde veteriner ekipleri sahildeki domuza uyuşturucu iğne yaptı ancak ona rağmen kısa süre baygınlık yaşayan hayvan yine yoluna devam etti.

Doğal yaşam alanından çıkarak Mudanya sahiline kadar inen yaban domuzu, yiyecek ararken sahilde bulunan vatandaşlarla karşılaştı. İddiaya göre sahilde alkol alan bir vatandaşla karşılaşan domuzun bir anlık ne yapacağını şaşırdığı görüldü. İlginç karşılaşma çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, domuz bir süre sahilde dolaşarak vatandaşların ilgi odağı oldu.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların şikayeti üzerine veteriner ekibi harekete geçti. Akşam saatlerinde domuzu yakalayıp yeniden doğal ortamına bırakmak için uyuşturucu iğne atıldı. Ancak sahilde bir süre baygınlık yaşayan domuz ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

Star Trek'le ünlenmişti: Efsane aktör hayatını kaybetti

Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı: Ahmed-i Hânî'ye vefa ödülü

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
'3 günlük stok yapın' çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

Korkutan uyarı sonrası tüketim çıldırdı! En çok o ürün stoklandı
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Menajeri itiraf etti! Dört büyükler aynı yıldızın peşinde