Bursa Mudanya'da sel suları çamuru denize taşıdı, deniz kahverengiye döndü

Bursa Mudanya'da sel suları çamuru denize taşıdı, deniz kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa genelinde gece saatlerinden beri etkili olan yağışların ardından sel sularının taşıdığı çamur denize karıştı. Mudanya ilçesinde kıyıya ulaşan çamurlu sular nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü ve sahil şeridinde renk değişimi gözlemlendi.
Bursa genelinde gece saatlerinden beri etkili olan yağışların ardından sel sularıyla taşınan çamur denize karıştı. Denizin renginin değiştiği anlar dikkat çekti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağışların ardından oluşan sel suları, beraberinde taşıdığı çamuru denize sürükledi. Kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu. Denizin mavi görüntüsünün yerini çamurlu suya bırakması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara Mudanya kıyılarında gözlemlendi.