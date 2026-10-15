Haberler

Bursa Mudanya'da sel suları çamuru denize taşıdı, deniz kahverengiye döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da sel suları çamuru denize taşıdı, deniz kahverengiye döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa genelinde gece saatlerinden beri etkili olan yağışların ardından sel sularının taşıdığı çamur denize karıştı. Mudanya ilçesinde kıyıya ulaşan çamurlu sular nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü ve sahil şeridinde renk değişimi gözlemlendi.

Bursa genelinde gece saatlerinden beri etkili olan yağışların ardından sel sularıyla taşınan çamur denize karıştı. Denizin renginin değiştiği anlar dikkat çekti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağışların ardından oluşan sel suları, beraberinde taşıdığı çamuru denize sürükledi. Kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu. Denizin mavi görüntüsünün yerini çamurlu suya bırakması dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara Mudanya kıyılarında gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

Sel suları toprağı İstanbul'un ana arterine taşıdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler

Akvaryumdan nehre attılar, sonra bin pişman oldular
Sel sularına meydan okudu, son anda kurtuldu

Sonu az kalsın felaketle bitiyordu... Sel sularına böyle meydan okudu
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrının nedeni elle muayenede ortaya çıktı
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! Bilanço ağır
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor

Galatasaray anlaştı: Geri dönüyor