İngiltere'de "gençler üzerinde sosyal medya yasakları" pilot uygulamayla test edilecek

İngiltere'de hükümet, gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik sosyal medya yasağı, süre sınırı ve gece saatlerinde erişimi kısıtlayan "dijital sokağa çıkma yasağı" uygulamalarını test edecek.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 300 gencin katılacağı pilot uygulama kapsamında, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kaldırılacak, günlük kullanım süresi sınırlandırılacak veya belirli saatlerde erişim engellenecek.

Yaklaşık 6 hafta sürecek uygulamada katılımcılar 4 gruba ayrılacak. Bir grupta, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kapatılarak olası yasağın etkileri incelenecek. Diğer gruplarda da uygulamalara günlük 60 dakika sınırı getirilecek ya da "dijital sokağa çıkma kısıtlaması" kapsamında erişim 21.00-07.00 saatlerinde engellenecek. Bir grup ise kontrol grubu olarak mevcut kullanımına devam edecek.

Pilot çalışmada, çocuklar ve ebeveynlerin uygulama öncesi ve sonrası görüşmelere katılması sağlanarak, kısıtlamaların aile hayatı, uyku düzeni ve okul performansı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

"Gençler için daha sağlıklı dijital ortam oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, hükümetin gençler için daha sağlıklı dijital ortam oluşturmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere hak ettikleri çocukluğu sunmak ve onları geleceğe hazırlamakta kararlıyız. Bu nedenle hem istişare sürecimizle ebeveynleri, çocukları ve uzmanları dinliyor hem de farklı seçenekleri gerçek dünyada test ediyoruz. Bu pilot uygulamalar, ailelerin deneyimlerinden yola çıkarak atacağımız sonraki adımlar için ihtiyaç duyduğumuz kanıtı sağlayacak."

Bazı uzmanlar, sosyal medya yasaklarının kolayca aşılabileceği veya çocukları internetin daha riskli alanlarına yönlendirebileceği uyarısında bulunurken, bazı sivil toplum kuruluşları da teknoloji şirketlerinin platformlarını daha güvenli hale getirmesi gerektiğini savunuyor.