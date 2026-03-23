Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
Sosyal medya fenomeni "Köksal Baba" olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım kampını ziyaret etti. Milli futbolcularla bir araya gelen Köksal Baba'nın bu ziyareti büyük ilgi gördü ve futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni "Köksal Baba" lakaplı Yasin Oğan, A Milli Takım kampını ziyaret etti.
FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ
Kamp alanına giden Köksal Baba, milli futbolcularla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Ziyaret sırasında samimi görüntüler ortaya çıktı.
MORAL ZİYARETİ OLARAK YORUMLANDI
Milli Takım'ın kritik maçlar öncesinde moral bulduğu bu ziyaret, sosyal medyada da ilgi gördü. Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcılar Köksal Baba'nın ziyaretine yoğun ilgi gösterdi.