Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 358 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yapan 358 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda silah ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 358 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen soruşturmada ekipler, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç örgütü propagandası yaptıklarını, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduklarını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya vasıtasıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıklarını, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıdıklarını ve suç faaliyetlerini normal gösterme gayretinde olduklarını belirledi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin sosyal medyayı bir "operasyon sahası" olarak kullandıklarını, suç örgütlerine yeni eleman kazandırma gayretinde olduklarını belirledi. İncelemelerde, kapalı iletişim platformlarında kurulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etmeye veya "tetikçilik işi yapmaya yönelik ilan ve paylaşımlarda bulunulduğu" ortaya çıkarıldı.

Söz konusu paylaşımlarda şüphelilerin, motosiklet üzerinde maskeli ve silahlı pozlar verdikleri, "sadece ölüler görür" gibi tehditkar ifadelerle suç faaliyetlerini sergiledikleri görüldü.

Bu tespitlerin ardından KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 tüfek ve bu tüfeğe ait 87 fişek, 1 G1 piyade tüfeği ve buna ait 124 fişek, 39 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 30 av tüfeği, 4 bin 630 fişek ile 11 bin 143 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Savaşın ortasında güldürmeyen şaka!