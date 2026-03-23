Haberler

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü yapımcı Erol Köse 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Atilla Taş, "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Hep sustum yuttum... Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse" ifadelerine yer verdi.

  • Erol Köse, Sarıyer Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.
  • Atilla Taş, Erol Köse'nin kendisine iftira attığını, milyonlarca lirasını çaldığını ve sözleşmesiyle yıllarca çalıştırmadığını iddia etti.
  • Atilla Taş, Erol Köse'nin Seda Sayan'a p..nocu yakıştırması yaptığını ve yüzlerce sanatçıya iftira attığını belirtti.

Ünlü yapımcı Erol Köse, (61) hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda meydana gelen olayda, 16'ncı kattan düştüğü belirtilen Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

ATİLLA TAŞ'TAN AĞIR SÖZLER

Erol Köse'nin ölümünün ardından sanat dünyasından paylaşımlar da peş peşe geldi. Paylaşım yapan isimlerden biri de Atilla Taş oldu. Köse'ye yönelik sert ifadeler kullanan Atilla Taş şu satırlara yer verdi: "Ardımdan bir ton iftira attın. Milyonlarca liramı çaldın. Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı...

"SEDA SAYAN'A P..NOCU YAKIŞTIRMASI YAPTIN"

Seda Sayan'a p..nocu yakıştırması yaptın, ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın, yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile... Taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye...

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

"ATEŞİN BOL OLSUN EROL KÖSE"

Hep sustum yuttum... Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse..."

İşte Atilla Taş'ın o paylaşımı;

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıO Z:

Bunu söyleyen ateist Atilla Daş. :)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

ooo çok sert

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7wjx7h48pt:

Sert konuşmuş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Atilla taş kim diye bakiyim dedim youtube'a yazdım. Bir adam ağlıyor I'm cleanin out my closet anne diyor bu nasıl bi olay la :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

Adamo ki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

