Şanlıurfa'da sosyal medyada silah paylaşımı yapan 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan 10 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.
Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü