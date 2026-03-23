Bu karenin değeri 20 milyon dolar

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in paylaşımı büyük ilgi gördü. Rodriguez'in paylaştığı fotoğraftaki lüks detayların toplam değerinin 20 milyon doları aştığı iddia edildi. Fotoğrafta yer alan Bugatti Centodieci'nin değerinin 13,5 milyon dolar, nişan yüzüğünün değerinin ise 6 milyon dolar olduğu belirtildi. Rodriguez'in kolundaki Patek Philippe marka saatlerin de değerinin 1,15 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in sosyal medya paylaşımı, üzerindeki lüks detaylarla gündeme oturdu.

SERVET DEĞERİNDE KARE

İddialara göre Rodriguez'in paylaştığı fotoğraftaki toplam değer 20 milyon doları aştı. Paylaşımda yer alan lüks araç, mücevher ve saatler dikkat çekti.

EN PAHALI PARÇA BUGATTI

Fotoğrafta yer alan Bugatti Centodieci'nin yaklaşık 13,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, nişan yüzüğünün ise 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

LÜKS SAATLER DETAYI TAMAMLADI

Rodriguez'in kolundaki Patek Philippe marka saatlerin de dikkat çektiği paylaşımda, 5719/10G modelinin yaklaşık 700 bin dolar, 7118/1450R modelinin ise 450 bin dolar değerinde olduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından yoğun şekilde yorumlandı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları — Ütopik Yorumcu:

RONALDO ALMASIN DA BENMİ ALAYIM ADAMIN KAZANCININ HADDİ HESABI YOK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı

Ülkenin en büyük havalimanı vuruldu! Çok sayıda yaralı var
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı
Osimhen'den dev yatırım! Türkiye'den takım alıyor

Yok artık Osimhen! Türkiye'den takım alıyor
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı

Ülkenin en büyük havalimanı vuruldu! Çok sayıda yaralı var
5 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

5 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi

Avrupa ülkesinde alarm! Kritik ürüne kota geldi, asker sahaya indi