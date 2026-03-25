Samsun'da "Medya ve Algı Yönetimi Konferansı" düzenlendi

Samsun'da "Medya ve Algı Yönetimi Konferansı" gerçekleştirildi.

Gençlerin medya okuryazarlığını artırmak ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir konuşmacı olarak katıldı.

Dezenformasyonla mücadele süreçlerine değinen Ayrancı, algı yönetiminin bireylerin rasyonel mantığından ziyade duygularını hedef aldığını vurguladı.

Dezenformasyon başlığı altında bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirten Ayrancı, "Algı yönetimi yapanlar sizin mantığınıza değil, hüznünüze, sevincinize ve hassasiyetlerinize oynar. Duygularınız üzerinden size yön vermeye çalışanlara karşı dikkatli olun ve doğruluğunu teyit etmediğiniz bilgilere inanmayın." ifadelerini kullandı.

Demir ise habercilikte doğruluk ve teyit mekanizmalarının hayati önemi bulunduğuna işaret etti.

Yapılacak bir paylaşımla kitlelerin pozitif ya da negatif yönde etkilenebileceğini anlatan Demir, "Sizlere en büyük nasihatim, her paylaşımın doğru olmadığını bilmeniz ve bilgiye ulaşırken mutlaka teyit mekanizmalarını kullanmanızdır. Bugün attığınız o küçük adım, yarının büyük kapısını açacak anahtardır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin sorularını cevapladı.

Daha sonra OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
