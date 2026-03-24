Erol köse mirasını kime bıraktı, mal varlığı nedir? Erol köse kızına miras bıraktı mı?

Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından, mirası ve mal varlığı konuları gündemin odağına oturdu. Müzik ve televizyon dünyasında yıllarca etkili olan yapımcının serveti ne kadar, hangi varlıkları içeriyor ve mirası kime kalacak soruları, takipçilerin merakını artırdı. Özellikle tek çocuğu Dijan Nazlan Köse'nin mal varlığından pay alıp almayacağı, sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EROL KÖSE'NİN MAL VARLIĞI NEDİR?

Erol Köse'nin mal varlığı, büyük ölçüde müzik ve medya sektöründen elde ettiği gelirlerden oluşuyordu. Yapımcılık faaliyetleri, sanatçı menajerliği, televizyon programları ve medya projeleri, servetinin temel kaynakları arasında yer alıyordu. Sosyal medya ve magazin dünyasındaki görünürlüğü de gelirlerini artıran unsurlar arasında sayılıyor. Sahip olduğu taşınmazlar ve yatırımlar hakkında resmi olarak net bir liste bulunmamaktadır.

EROL KÖSE MAL VARLIĞINI KİME BIRAKTI?

Bilinen bilgilere göre, Erol Köse'nin tek çocuğu Dijan Nazlan Köse'dir. Türk Medeni Kanunu gereği, yasal mirasçılar arasında çocuklar öncelikli hak sahibidir. Bu nedenle Erol Köse'nin mal varlığının büyük bölümünün kızına kalması bekleniyor. Resmî bir vasiyet açıklaması bulunmadığından, miras paylaşımı yasal süreç çerçevesinde ilerleyecek.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 21 Eylül 1965 Elazığ doğumlu, Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor. Müzik sektörüne Komedi Dans Üçlüsü ile giriş yaptıktan sonra yapımcılık kariyerine yöneldi. Tarkan, Gülşen, Sertab Erener gibi isimlerin albüm projelerinde yer aldı. TV programları ve sanatçı menajerliğiyle uzun yıllar müzik dünyasında etkili oldu.

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer Maslak'ta 16. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili olarak yetkililer soruşturma başlatmış, olayın kesin nedeni araştırılıyor.