Safiye Soyman kapısına gelen domuzu elleriyle besledi

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren ünlü sanatçı Safiye Soyman, kapısının önüne kadar gelen yaban domuzuyla yaşadığı ilginç anlarla gündeme geldi.

Bayram tatilinde Bodrum'daki evinde bulunan Soyman'ın karşısına çıkan yaban domuzu, kısa sürede ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ünlü sanatçı, domuzu elleriyle beslerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Soyman'ın domuza ceviz verdiği ve uzun süre yanında durarak beslediği görüldü. Oldukça sakin davranan sanatçının, domuzun kendisine doğru yönelmesiyle birlikte kısa süreli panik yaşadığı anlar da kaydedildi.

Domuzun üzerine doğru gelmesiyle korkan Soyman'ın hızla uzaklaştığı anlar dikkat çekerken, yaşananlar izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Bodrum'da zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inen yaban domuzları, bu kez ünlü bir ismin kapısında görüntülenerek bayramın en dikkat çeken anlarından birine sahne oldu. - MUĞLA

