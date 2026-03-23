Erol Köse'nin kızı kimdir? Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

EROL KÖSE'NİN KIZI KİMDİR?

Ünlü yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, bugün Sarıyer Maslak'ta yer alan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda talihsiz bir kaza sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. 16. kattan düşerek yaşamını yitiren Köse, sadece medya dünyasında değil, özel hayatıyla da vatandaşların ilgisini çekmişti.

Özel hayatı merak edilen Köse'nin tek çocuğu, Dijan Nazlan Köse'dir. Dijan, annesi Ajlan Köse ve babası Erol Köse'nin kızıdır. Ebeveynlerinin 2005 yılında boşanmasının ardından Dijan'ın velayeti annesine verilmiştir.

Dijan, bugün İstanbul'da yaşayan ve ailesinin mirasını kendi alanında yorumlayan bir isim olarak tanınıyor.

EROL KÖSE'NİN KIZI DİJAN NAZLAN KÖSE KİMDİR?

1992 doğumlu olan Dijan Nazlan Köse, 34 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Dijan, hem iş hayatında hem de sosyal medya ve kültürel içerik üretimi alanında aktif bir profile sahiptir.

Eğitim ve kariyer anlamında pazarlama ve stratejik ortaklıklar üzerine yoğunlaşan Dijan, özellikle SUNY - Fashion Institute of Technology ile bağlantılı projelerde rol almıştır. Bu süreçte hem yaratıcı içerik üretimi hem de iş birlikleri konusunda önemli deneyimler kazanmıştır.

Gastronomi alanında da dikkat çeken Dijan, Kısık Ateş Akademi bünyesinde hazırladığı yemek tarifleriyle öne çıkmıştır. Medya dünyasında adından söz ettiren genç isim, Pause Dergi'de kaleme aldığı köşe yazılarıyla kültür, sanat, gastronomi ve yaşam üzerine fikirlerini okuyucularla paylaşıyor. Özellikle "Plus and Minus" başlıklı köşesinde İstanbul'un restoran ve lezzet duraklarını değerlendirerek geniş bir okur kitlesine ulaşmaktadır.

Dijan Nazlan Köse, İstanbul'un kültür ve gastronomi sahnesinde hem yaratıcı hem de stratejik bir figür olarak kendine sağlam bir yer edinmiştir.

EROL KÖSE'NİN KIZININ ANNESİ KİM?

Dijan Köse'nin annesi, Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse'dir. Erol Köse ve Ajlan Köse'nin evliliği, 2005 yılında şarkıcı Gülşen ile Köse'nin ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından son bulmuştur. Boşanmanın ardından Dijan'ın velayeti annesine verilmiş ve çocuk, annesiyle birlikte yaşamını sürdürmüştür.

Ajlan Köse'nin hayatı hakkında detaylar daha sınırlı olsa da, Dijan Nazlan Köse'nin yetişmesinde ve eğitim hayatında etkili bir rol üstlendiği bilinmektedir.

EROL KÖSE'NİN KIZI DIJAN NAZLAN KÖSE'NİN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Yakın takibe alınan Dijan Nazlan Köse'nin sosyal medya varlığı da merak edilmektedir. Instagram üzerinde 7 bini aşkın takipçisi bulunan Dijan, "dijankose" kullanıcı adıyla paylaşım yapmaktadır.