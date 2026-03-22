Haberler

Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savaş gerilimi nedeniyle Tayland'da mahsur kalan sosyal medya fenomeni Duygu German "Tam 4 tane uçak biletim iptal oldu. Ben evime dönemiyorum. Her bayram ailemle olurdum. Bu bayram ailemi göremedim. 1 haftalık tatil için geldim ama 1 aydır burada mahsur kaldım" ifadelerini kullandı.

Savaş gerilimi nedeniyle Tayland'da mahsur kalan sosyal medya fenomeni Duygu German, yaşadığı mağduriyeti paylaştı. German, iptal edilen uçuşlar nedeniyle uzun süredir ülkesine dönemediğini söyledi.

Gözyaşları içinde konuşan Duygu German, "Tam 4 tane uçak biletim iptal oldu. Ben evime dönemiyorum" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

BAYRAMI AİLESİNDEN UZAK GEÇİRDİ

Her bayram ailesiyle birlikte olduğunu belirten German, bu yıl ilk kez bayramı yalnız geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. "Her bayram ailemle olurdum. Bu bayram ailemi göremedim" sözleri dikkat çekti.

1 HAFTALIK TATİL 1 AYA UZADI

Tayland'a kısa süreli bir tatil için geldiğini belirten German, "1 haftalık tatil için geldim ama 1 aydır burada mahsur kaldım" diyerek sürecin uzamasına tepki gösterdi.

UÇUŞLARDA AKSAMA

Bölgede artan savaş gerilimi nedeniyle uçuşlarda yaşanan iptaller ve aksaklıklar, çok sayıda kişinin seyahat planlarını olumsuz etkilerken, German da bu durumdan etkilenen isimlerden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Tasti:

bak keyfine mis gibi yer ortalik karisik acele etme orda ebedi kalacak halin yok en fazla uc ay sonra sana herturlu ucak bileti verirler strese gerek yok bir bayramlda yablarinda olama bisey olmaz gonuller bir olduktan sonra ben 2000 den beri 2-5 bayramda bir denk gelirse ailemle bayram yapiyorum varliklarini saglikli olduklarini biliyorum bana yetiyor o yuzden beterin beteri var de keyfine bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

